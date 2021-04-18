Can Tertip filminin konusu ne? Can Tertip oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Başrollerini Volkan Demirok ve Ümit Erdim'in paylaştığı Can Tertip filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren ve oldukça sevilen filmin oyuncuları arasında Tugba Özerk, Sinan Bengier, Sinan Engin, Hakan Ural, Deniz Özerman ve Tuna Orhan gibi isimler de bulunuyor. İşte, Can Tertip filminin konusu ve çekildiği yer...

CAN TERTİP NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük bölümü İstanbul'da çekilmekte olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra'da tamamlandı.

CAN TERTİP KONUSU

Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas'ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas'ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas'ı kandırarak, askerden kaçmaya ikna eder. İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz'ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer. Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz'la maceralı bir yolculuğa başlarlar.