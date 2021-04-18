Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan yeni kararlar alıyor!

Hercai yeni bölümüyle bu akşam ATV'de! Başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü gibi oyuncuların bulunduğu yapımda bu hafta Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Heyecanın bir an eksik olmadığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde izleyici beklenmedik gelişmeler bekliyor olacak…

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben sana bir kez daha aşık oldum..."

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

Hercai 68. bölüm 2. fragmanı... "Evladın, anasının acısıyla yaşasın!" | Video