Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim son bölüm fragmanı izle

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, son dokuz haftadır her Cumartesi gecesi olduğu gibi dün geceye de damga vurdu. Hayatı zorluklarla geçen dört kardeş 9. bölümde sokakta kaldı. Hayatın tüm acılarına karşı birbirine sıkı sıkıya tutunan kardeşleri neler bekliyor? Dizi takipçileri "Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kardeşlerim son bölüm fragmanı izle...

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlanan yeni bölümün hemen ardından Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı ATV ekranlarında ve dizinin resmi kanalında yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında Ömer'in ağabeyine vurduğu sahneler şaşkınlık yarattı. İzleyici, Kardeşlerim son bölüm fragmanı hakkında, Ömer'in bu olumsuz yöndeki değişimine tepki gösterdi. Ömer'in bu hareketi kardeşlerin arasında gerginliğe sebep oldu. Kardeşlerim 10. bölüm 24 Nisan Cumartesi günü 20:20'de ATV ekranlarında!

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Önceki bölüm hastaneye kaldırılan Orhan'ın sağlık durumu kritiktir. Şengül kocasını kaybetme endişesiyle deliye döner ve yaşananların suçlusu olarak gördüğü çocukları evden kovar. Bu sırada Berk gözaltına alınır. Amcaları için endişelenen çocuklar tüm yaşadıkları yetmezmişçesine evsiz kalır. Çaresiz kalan kardeşler İstanbul'u terk etme kararı alırlar. Bu sırada Akif Berk'i kurtarma planları peşindedir. Kardeşlerin kaderi Akif ve Ömer'in planına bağlıdır.