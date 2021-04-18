Show Tv ile Kuzey Yıldızı yeni bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. son bölüm tamamı izle!

Show Tv'nin romantik komedi tadındaki dizisi Kuzey Yıldızı 60. Yeni bölüm izle ekranı ile sevenlerinin araştırma konusu haline geliyor. Yapımda bu hafta Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Yeni bölüm izle ekranı…
KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM İZLE!
Yapımın bu haftaki bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kuzey-yildizi-ilk-ask/2595
YAPIMDA BU HAFTA NELER OLACAK?
Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.