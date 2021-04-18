Menajerimi Ara 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

Pazar akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi, yeni bölüm fragmanıyla izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı. 18 Nisan Pazar akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Feris ile Serkan arasında neler olacak? Çınar İspanyol misafiri Jose ile nasıl başa çıkacak? Detaylar Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanında...
MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM FRAGMANI
Serkan ile evlilik hayalleri kuran Feris, Serkan'ın Melisa'dan hala boşanmadığını acı bir şekilde öğrenir. Çınar, İspanyol oyuncu Jose'u İstanbul'da ağırlar ancak Jose ortadan kaybolunca işler hayli karışır. Barış'ın yer alacağı filmle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanır.
MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM ÖZETİ
Barış'ın oynayacağı filmin Belgrad'da çekileceğini öğrenen Dicle bu duruma epey üzülür. Kıraç bu durumun arkasında Ceyda'nın olduğunu düşünür ve harekete geçer. Geçmişten gelen bazı sırlar işleri karıştırır. Ceyda Kıraç'a yeni bir darbe hazırlığındayken hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Serkan tüm engelleri aşıp Feris'e evlilik teklifinde bulunur.
MENAJERİMİ ARA KONUSU
Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…
Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Serkan: Serhat Teoman
Çınar: Fatih Artman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Emir: Burak Tozkoparan
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Aydın: Beran Kotan
MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Menajerimi Ara 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video