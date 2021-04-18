Menajerimi Ara 34 bölüm izle! Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor





MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM ÖZETİ



Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar'ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose'yi bulmak için seferber olur. Barış'ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.