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Giriş Tarihi: 19.4.2021 02:19 Son Güncelleme: 19.4.2021 02:19

34 bölüm izle! , ’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor

Menajerimi Ara 34 bölüm izle! Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 34. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Her şeyden habersiz olan , evlilik hayalleri kurarken; , ’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Menajerimi Ara 34. bölüm izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Menajerimi Ara 34. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Menajerimi Ara dizisi 34. Bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran diziseverler "Menajerimi Ara 34. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA 34 BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara 34. bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;


Aşağıda bulunan linke tıklayarak Menajerimi Ara 34. bölüm tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler/34-bolum



MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM ÖZETİ

Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar'ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose'yi bulmak için seferber olur. Barış'ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.



Kıraç bir yandan Ceyda'nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı'nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır. Ayla'nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır. Serkan, Feris'i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda'nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris'in Melisa'yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.

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Menajerimi Ara 34 bölüm izle! Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor
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