Menajerimi Ara 34 bölüm izle! Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğreniyor

Menajerimi Ara dizisi 34. Bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran diziseverler "Menajerimi Ara 34. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Star TV ile Menajerimi Ara 34. bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
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MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM ÖZETİ
Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar'ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose'yi bulmak için seferber olur. Barış'ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.
Kıraç bir yandan Ceyda'nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı'nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır. Ayla'nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır. Serkan, Feris'i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda'nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris'in Melisa'yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.