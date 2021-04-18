Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için mücadele ediyor. Hafta sonu akşamını evde televizyon izleyerek geçiren vatandaşlar kendi izledikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Dün akşam Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleriyle ekrana gelirken aksiyon dolu filmlerde sevenleriyle buluştu. Bu noktada dünün reyting sonuçları merak edilmeye başlandı. Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm sıralamalar

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. İzleyiciler kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterlerken her hafta sıralama değişiklik gösteriyor. Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre zirvenin sahibi belli olurken dünün tablosu da buna göre belli oluyor. Geçen hafta Gönül Dağı birinci olmuştu. Şimdi ise gözler dünkü reyting sonuçları ile birinci gelen yapımın açıklanmasına çevrildi. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2021 Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile en çok izlenenler merak ediliyor. Her cumartesi kıyasıya rekabetin yaşandığı reytinglerde günün kazananı sabah saatlerinde ortaya çıkarken dünün reyting sonuçları ile 17 Nisan 2021 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması şöyle;