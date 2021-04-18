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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.4.2021 08:04 Son Güncelleme: 18.4.2021 08:04

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi belli oluyor

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar için mücadele ediyor. Hafta sonu akşamını evde televizyon izleyerek geçiren vatandaşlar kendi izledikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Dün akşam Atv'de , TRT1'de , Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de yeni bölümleriyle ekrana gelirken aksiyon dolu filmlerde sevenleriyle buluştu. Bu noktada dünün sonuçları merak edilmeye başlandı. Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm sıralamalar

ile birinci olan yapım sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. İzleyiciler kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterlerken her hafta sıralama değişiklik gösteriyor. Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre zirvenin sahibi belli olurken dünün tablosu da buna göre belli oluyor. Geçen hafta birinci olmuştu. Şimdi ise gözler dünkü sonuçları ile birinci gelen yapımın açıklanmasına çevrildi. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2021 Gönül Dağı, , reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile en çok izlenenler merak ediliyor. Her cumartesi kıyasıya rekabetin yaşandığı reytinglerde günün kazananı sabah saatlerinde ortaya çıkarken ile 17 Nisan 2021 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması şöyle;

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi belli oluyor

henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği , ikinciliği , üçüncülüğü Gönül Dağı (Özet) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi belli oluyor
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 SURVIVOR TV8
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 SAVASCI FOX
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
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Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk birincisi kim oldu?
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