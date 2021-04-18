Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. İzleyiciler kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterlerken her hafta sıralama değişiklik gösteriyor. Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre zirvenin sahibi belli olurken dünün tablosu da buna göre belli oluyor. Geçen hafta Gönül Dağı birinci olmuştu. Şimdi ise gözler dünkü reyting sonuçları ile birinci gelen yapımın açıklanmasına çevrildi. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan 2021 Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile en çok izlenenler merak ediliyor. Her cumartesi kıyasıya rekabetin yaşandığı reytinglerde günün kazananı sabah saatlerinde ortaya çıkarken dünün reyting sonuçları ile 17 Nisan 2021 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması şöyle;
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gönül Dağı (Özet) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.