Survivor’da eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde psikolojik ve fiziksel pek çok zorlukla karşı karşıya kalan ünlüler ve gönüllüler takımları kritik bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda dokunulmazlık zırhını kazanmak amacıyla ter döken ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki mücadeleyi en başarılı performansı gösteren takım kazandı. Öte yandan ada konseyinde yapılan eleme adayı konseyinde de haftanın 2. dokunulmazlık adayı da belirlendi. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
18 Nisan 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;
Survivor 2021 son bölümde Karayip Denizi üzerine kurulan parkurda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları için kritik öneme sahip oyunda ünlüler ve gönüllüler takımları parkur üzerinde kıyasıya mücadele ederken gönüllüler takımı atış ve parkur performansıyla ünlüler takımı üzerinde üstün konumdaydı.
Dokunulmazlık oyununun 9. sayısına ilk ulaşan takım gönüllüler takımı olurken, oynanan son oyunda ise gönüllüler takımı kazanan taraf oldu ve dokunulmazlığı alan takım oldu.
Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu 7-3'lük skorla kazanan gönüllüler takımında en iyi performansı gösteren Steven, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.
Dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımı bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan ada konseyindeki eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak. Eleme potasına giden isim belli olduğunda burada olacak.