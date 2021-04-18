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Giriş Tarihi: 18.4.2021 07:07 Son Güncelleme: 18.4.2021 07:08

ile 24.yeni bölüm tamamı kesintisiz izle: Gönül Dağı son bölüm izle!

TRT1 ile Gönül Dağı 24.yeni bölüm tamamı kesintisiz izle: Gönül Dağı son bölüm izle!

ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm izle ekranı ile sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini alıyor. Yapımda geçtiğimiz hafta Halime'nin onaylamasıyla beraber Taner ve Dilek'in önündeki bütün engeller kalkmış yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. İsteme gecesi heyecanla yaklaşırken sürpriz bir misafir herkesi şaşkına çevirir. Her hafta Cumartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımı internet aracılığı ile izlemek isteyenler Gönül Dağı 24. yeni bölüm izle ekranını araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı 24. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Gönül Dağı 24. Yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Her hafta izleyenlerin merakla beklediği yapımı televizyon yerine internetten izlemek isteyen binlerce dizisever Gönül Dağı 24. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte son bölüm izle ekranı ve yapımın 17 Nisan tarihli bölümüne dair merak edilenler…

Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 13. son bölüm tamamı TRT1 ile izle!

Yapımın son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime'nin onaylamasıyla beraber Taner ve Dilek'in önündeki bütün engeller kalkmış olur. Yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, diğer yanda Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?


İsteme gecesi heyecanla yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? İsteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan sürpriz misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok edici gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?

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TRT1 ile Gönül Dağı 24.yeni bölüm tamamı kesintisiz izle: Gönül Dağı son bölüm izle!
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