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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:47

: 18 Nisan Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan tüm yapımlar listesinde yer buldu. Bu akşam birbirinden iddialı diziler yer alırken komedi türündeki filmlerde izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ekrana gelecek olan dizilerin, programların ve filmlerin Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv kanallarında yayın akışları belli olurken tv'de ne var, televizyonda bugün neler var sorusu yanıt buldu. İşte !

Ekranların en çok sevilen yapımları tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Çarşamba akşamı evde dizi ve film keyfi yapmak isteyenler için tv yayın akışı listesi belli oldu. Kanalların Kanal D, Show TV, Star TV, ATV yayın akışlarında bugün film, dizi, yarışma programları bulunuyor. ATV'de Hercai, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de Teşkilat yayınlanacak. İşte tüm kanalların 18 Nisan 2021 tv yayın akışı listesi

TV YAYIN AKIŞI: 18 NİSAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı
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