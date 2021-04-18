TV yayın akışı: 18 Nisan Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Ekranların en çok sevilen yapımları tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Çarşamba akşamı evde dizi ve film keyfi yapmak isteyenler için tv yayın akışı listesi belli oldu. Kanalların Kanal D, Show TV, Star TV, ATV yayın akışlarında bugün film, dizi, yarışma programları bulunuyor. ATV'de Hercai, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de Teşkilat yayınlanacak. İşte tüm kanalların 18 Nisan 2021 tv yayın akışı listesi
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