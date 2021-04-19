Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; Muzo kim sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne?

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Giriş Tarihi: 19.4.2021 14:16 Son Güncelleme: 19.4.2021 14:18

'da yeni fragman geldi; Muzo kim sorusu yanıt buldu! kimdir, hastalığı ne?

Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne? Camdaki Kız Muzaffer Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan hayatı!

Kanal D’de yayınlanan oyuncu kadrosu giderek genişlerken Muzo karakteri sosyal medyada ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı kimdir, hastalığı ne, Camdaki Kız (Muzaffer) Muzo karakterini canlandıran , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dizide evin en küçük oğullarından Muzaffer karakterini Enis Arıkan canlandıracak. Yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil olan Enis Arıkan hayatı ve hakkında merak edilenler…

yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken Muzo'nun kim olduğu merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Muzaffer yani Muzo karakterini canlandıranın ünlü oyuncu Enis Arıkan olduğunu görenler kimdir, hastalığı ne, , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi pek çok soruya yanıt aramaya başlamıştı. Perşembe akşamlarının dram dolu dizinde Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzaffer karakteri evin oğullarından birisidir. İşte Camdaki Kız Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan hayatı!

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Camdaki Kız Muzo karakterinin evin en küçük oğullarından biri olduğu biliniyor. Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkan canlandırıyor.

Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne? Camdaki Kız Muzaffer Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan hayatı!

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne? Camdaki Kız Muzaffer Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan hayatı!

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018- Jet Sosyete

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; Muzo kim sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne?
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