Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; Muzo kim sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne?

Camdaki Kız yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken Muzo'nun kim olduğu merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Muzaffer yani Muzo karakterini canlandıranın ünlü oyuncu Enis Arıkan olduğunu görenler Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi pek çok soruya yanıt aramaya başlamıştı. Perşembe akşamlarının dram dolu dizinde Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzaffer karakteri evin oğullarından birisidir. İşte Camdaki Kız Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan hayatı!
Camdaki Kız Muzo karakterinin evin en küçük oğullarından biri olduğu biliniyor. Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkan canlandırıyor.
Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.
2018- Jet Sosyete
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)