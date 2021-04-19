Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; Muzo kim sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne?

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.