Camdaki Kız’ın Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan hayatı!

Enis Arıkan hayatı ile son dönemin merak edilen ünlüleri arasında bulunuyor. Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandırmasıyla konuşuluyor. Birçok dizi ve filmde rol alsa da asıl çıkışını Jet Sosyete dizisiyle yapan oyuncunun yeni dizisi merakla beklenirken hayatına dair sorgulamalar da artış gösterirken olarak Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu Enis Arıkan hayatı ile son günlerde merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Camdaki Kız dizisinde Muzaffer (Muzo) karakterini canlandıracak olmasıyla gündeme gelen Enis Arıkan hayatına dair detaylar şöyle;
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.
2018- Jet Sosyete
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)