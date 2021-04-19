Camdaki Kız’ın Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan hayatı!

Enis Arıkan hayatı ile son dönemin merak edilen ünlüleri arasında bulunuyor. Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandırmasıyla konuşuluyor. Birçok dizi ve filmde rol alsa da asıl çıkışını Jet Sosyete dizisiyle yapan oyuncunun yeni dizisi merakla beklenirken hayatına dair sorgulamalar da artış gösterirken olarak Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Enis Arıkan hayatı ile son günlerde merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Camdaki Kız dizisinde Muzaffer (Muzo) karakterini canlandıracak olmasıyla gündeme gelen Enis Arıkan hayatına dair detaylar şöyle;