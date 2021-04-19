Can Nergis kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis hangi dizilerde oynadı?

Bugün Star TV'de başlayacak olan Kağıt Ev dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kağıt Ev Bülent olarak tanınan Can Nergis de en çok heyecanlandıran isimlerden biri oldu. "Can Nergis kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?" gibi soruların yanında Bülent karakteri de son derece merak edildi. Yetenekli oyuncu daha önce hem iyi hem de kötü karakterlere hayat vererek başarılı işlere imza atmıştı. Yeni karakterinin nasıl olacağı merak edildi. İşte Can Nergis ve Kağıt Ev Bülent karakteri hakkında merak edilenler…
CAN NERGİS KİMDİR?
27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Can Nergis, liseyi burada bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Londra'ya gitti. Daha sonra Uzakdoğu'ya giderek Çin ve Tayland'da modellik yaptı. 8 yıl boyunca yaşadığı Tayland'da bir restoran dahi açtı. 2011 yılında ülkeye dönüş yapan Nergis, Her Şeye Rağmen adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer aldı. 2014-2015 yıllarında Arka Sokaklar'da rol alan Nergis asıl çıkışını bu rolüyle yakaladı. Börü dizisi ve filminde hayat verdiği Tolga Erlik karakteri de usta oyuncunun göz doldurduğu roller arasında yerini aldı. Yetenekli oyuncu İngilizce, Rusça, Çince ve Tay dilini bilmektedir.
CAN NERGİS KAÇ YAŞINDA?
1985 doğumlu olan Nergis önümüzdeki 27 Mayıs'ta 36'ncı yaşını kutlayacak. İkizler burcu olduğu bilinen yetenekli oyuncu 1.93 boyunda ve 83 kilodur.
CAN NERGİS NERELİ?
Nergis'in İstanbul Nişantaşı'nda doğduğu bilinmektedir. Aslen nereli olduğu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte kendisi modacı Neslihan Yargıcı'nın yeğenidir.
CAN NERGİS AİLESİ
Neslihan Yargıcı'nın yeğeni olan Can Nergis, 2017 yılında Sırp model Jelena Milosavjevic ile evlendi. Çiftin bir de kızı var.
KAĞIT EV BÜLENT KARAKTERİ
Bülent Kimdir? Ben Bülent Işık. ''İki şeyden çok iyi anlarım; kadınlar ve suçlular… İkisini de dilini çözmek benim işim.' Bülent karakterinin polis olduğu tahmin ediliyor.
CAN NERGİS TELEVİZYON DİZİLERİ
2011 – Her şeye Rağmen / Mehmet Öztürk
2012 – Dila Hanım / İhsan
2014 – Paşa Gönlüm / Fikret
2014 / 2015 – Maral: En Güzel Hikayem / Yiğit
2014/ 2015 – Arka Sokaklar / Onur Yalçın
2016 – Tatlı İntikam / Tolga
2016/2017 – Anne / Ali Arhan
2018 – Börü / Tolga Erlik
2020/2021- Yasak Elma / Mert Kara
2021- Kağıt Ev
SİNEMA FİLMLERİ
2017- Tahin Pekmez / Kerem (TV Filmi)
2018 – Börü / Tolga Erlik
2021 Adanış: Kutsal Kavga/ Vincenzo