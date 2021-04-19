Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Can Nergis kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:51

, kaç yaşında? Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis hangi dizilerde oynadı?

Can Nergis kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis hangi dizilerde oynadı?

Yetenekli oyuncu Can Nergis, Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev’de Bülent karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümü yayınlanmadan önce birçok vatandaş dizi hakkında ön bilgi edinmek ve oyuncuları tanımak istiyor. Bu bağlamda , kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Soruları internette aratılıyor. İşte Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis’in hayatı hakkında merak edilenler…

Bugün Star TV'de başlayacak olan Kağıt Ev dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kağıt Ev Bülent olarak tanınan Can Nergis de en çok heyecanlandıran isimlerden biri oldu. "Can Nergis kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?" gibi soruların yanında Bülent karakteri de son derece merak edildi. Yetenekli oyuncu daha önce hem iyi hem de kötü karakterlere hayat vererek başarılı işlere imza atmıştı. Yeni karakterinin nasıl olacağı merak edildi. İşte Can Nergis ve Kağıt Ev Bülent karakteri hakkında merak edilenler…

CAN NERGİS KİMDİR?

27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Can Nergis, liseyi burada bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Londra'ya gitti. Daha sonra Uzakdoğu'ya giderek Çin ve Tayland'da modellik yaptı. 8 yıl boyunca yaşadığı Tayland'da bir restoran dahi açtı. 2011 yılında ülkeye dönüş yapan Nergis, Her Şeye Rağmen adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer aldı. 2014-2015 yıllarında Arka Sokaklar'da rol alan Nergis asıl çıkışını bu rolüyle yakaladı. Börü dizisi ve filminde hayat verdiği Tolga Erlik karakteri de usta oyuncunun göz doldurduğu roller arasında yerini aldı. Yetenekli oyuncu İngilizce, Rusça, Çince ve Tay dilini bilmektedir.

CAN NERGİS KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Nergis önümüzdeki 27 Mayıs'ta 36'ncı yaşını kutlayacak. İkizler burcu olduğu bilinen yetenekli oyuncu 1.93 boyunda ve 83 kilodur.

CAN NERGİS NERELİ?

Nergis'in İstanbul Nişantaşı'nda doğduğu bilinmektedir. Aslen nereli olduğu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte kendisi modacı Neslihan Yargıcı'nın yeğenidir.

CAN NERGİS AİLESİ

Neslihan Yargıcı'nın yeğeni olan Can Nergis, 2017 yılında Sırp model Jelena Milosavjevic ile evlendi. Çiftin bir de kızı var.

KAĞIT EV BÜLENT KARAKTERİ

Bülent Kimdir? Ben Bülent Işık. ''İki şeyden çok iyi anlarım; kadınlar ve suçlular… İkisini de dilini çözmek benim işim.' Bülent karakterinin polis olduğu tahmin ediliyor.

CAN NERGİS TELEVİZYON DİZİLERİ

2011 – Her şeye Rağmen / Mehmet Öztürk

2012 – Dila Hanım / İhsan

2014 – Paşa Gönlüm / Fikret

2014 / 2015 – Maral: En Güzel Hikayem / Yiğit

2014/ 2015 – Arka Sokaklar / Onur Yalçın

2016 – Tatlı İntikam / Tolga

2016/2017 – Anne / Ali Arhan

2018 – Börü / Tolga Erlik

2020/2021- Yasak Elma / Mert Kara

2021- Kağıt Ev

SİNEMA FİLMLERİ

2017- Tahin Pekmez / Kerem (TV Filmi)

2018 – Börü / Tolga Erlik

2021 Adanış: Kutsal Kavga/ Vincenzo

ARKADAŞINA GÖNDER
Can Nergis kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’de Bülent karakterini canlandıran Can Nergis hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA