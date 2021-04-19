Çukur ne zaman final yapacak, ne zaman bitiyor? Çukur'da finale doğru adeta yaprak dökümü yaşanıyor!

Ekranların fenomen dizisi Çukur final iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden ve beğeniyle takip edilen Show Tv dizisi oyuncuları daha önce sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında sevilen yapımın 125. Bölümünde ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama ile beraber "Çukur final mi yapacak, ne zaman?" gibi birçok soru son dönemde gündeme geldi. Çukur final tarihi yapılan bu açıklama ile beraber belli oldu.

ÇUKUR'DA FİNALE DOĞRU…

Başladığı günden bugüne çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve Pazartesi günleri yeni bölümü ile ekranlara gelen Çukur final yapıyor iddiaları ile milyonlarca izleyeninin gündemine geldi. Daha önce başarılı oyuncu kadrosu yaptıkları canlı yayında uzun soluklu dizinin ekranlara veda edeceği o tarihi vermişti.