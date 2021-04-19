Çukur son bölüm izle! Vartolu bu sefer ipleri eline alıyor

Çukur 125. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınmlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Çukur son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV ile Çukur 125. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Çukur dizisi 125. bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.