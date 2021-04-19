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Giriş Tarihi: 20.4.2021 00:39 Son Güncelleme: 20.4.2021 00:39

son bölüm izle! bu sefer ipleri eline alıyor

Çukur son bölüm izle! Vartolu bu sefer ipleri eline alıyor

ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizisi 125. son bölümle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde ’ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan , bu sefer ipleri eline alıyor. Öte yandan dizinin son bölümün televizyon gösterimini kaçıran diziseverler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Çukur son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Çukur 125. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınmlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Çukur son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Çukur 125. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Çukur dizisi 125. bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-125-izle/95343

ÇUKUR 125. BÖLÜM ÖZETİ

Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

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Çukur son bölüm izle! Vartolu bu sefer ipleri eline alıyor
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