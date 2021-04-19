ATV ile Hercai son bölüm izle! Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalıyor!

Hercai dizisi 68. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran diziseverler "Hercai son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile Hercai 68. son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
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Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.