Kağıt Ev konusu ne, oyuncuları kim? Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev konusu ve oyuncu kadrosu!

Kağıt Ev konusu ve oyuncuları ile medya gündemini yakından takip edenlerin gündeminde yer aldı. Bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizide Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olmasını izleyeceğiz. Birbiri ardına zincirlenen olaylar örgüsünü izleyiciyle buluşturacak olan yapımda, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin'i Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına'yı canlandırıyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev konusu ve oyuncu kadrosu!
Star TV ekranlarının yeni dönem dizi Kağıt Ev konusu ve oyuncuları şöyle
Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.
Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.
Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir... Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.
Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.
Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Can Nergis (Bülent), Nihal Koldaş (Gülsüm), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)
'Kağıt Ev' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam Star'da…