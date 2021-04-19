Maraşlı son bölüm izle! Kanlı yüzleşme…





MARAŞLI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?