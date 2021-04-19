Mavera ne demek? Mavera dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları ve konusu hakkında tüm detaylar!

Mavera dizisi çekimlerine 2020 yılının Ekim ayında başlanmış, ancak koronavirüs sebebiyle ara verilmişti. Ramazan ayı için özel olarak çekilen dizi Ahmed Yesevi'nin hayat hikayesini işliyor. Diziyi izleyen birçok kişi "mavera ne demek, mavera anlamı nedir?" sorusuna yanıt ararken dizinin çekildiği mekanları merak eden vatandaşlar da "Mavera dizisi nerede çekiliyor?" sorgusunu aratıyor. İşte dizinin oyuncuları ve konusu hakkında tüm detaylar!
MAVERA ANLAMI
Diziye adını veren mavera anlamı ve kökeni yönünden araştırılıyor. Mavera ne demek sorusuna TDK "görülen evrenin ötesi, öte" cevabını vermektedir. Arapça'dan dilimize geçen bu kelime yer ve yön tarifinde de kullanılır.
MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mavera dizisinin çekimlerinin birçoğu Konya'nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
MAVERA DİZİSİ NE ZAMAN?
Ramazan için çekilen Mavera dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23:45'te TRT 1'de yayınlanıyor.
MAVERA KONUSU
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce'nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat'tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed'in "Alp" bileğiyle koruyup, "Eren" yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…
MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI
Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi'nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda;
Korel Cezayirli,
Görkem Sevindik,
Tansel Öngel,
Sinan Tuzcu,
Hasan Küçükçetin,
Ferit Kaya,
Adrian Can,
Evren Erler,
Mehmet Korhan Fırat,
Nusret Çetinel,