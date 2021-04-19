Mavera ne demek? Mavera dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları ve konusu hakkında tüm detaylar!

Mavera dizisi çekimlerine 2020 yılının Ekim ayında başlanmış, ancak koronavirüs sebebiyle ara verilmişti. Ramazan ayı için özel olarak çekilen dizi Ahmed Yesevi'nin hayat hikayesini işliyor. Diziyi izleyen birçok kişi "mavera ne demek, mavera anlamı nedir?" sorusuna yanıt ararken dizinin çekildiği mekanları merak eden vatandaşlar da "Mavera dizisi nerede çekiliyor?" sorgusunu aratıyor. İşte dizinin oyuncuları ve konusu hakkında tüm detaylar!

MAVERA ANLAMI

Diziye adını veren mavera anlamı ve kökeni yönünden araştırılıyor. Mavera ne demek sorusuna TDK "görülen evrenin ötesi, öte" cevabını vermektedir. Arapça'dan dilimize geçen bu kelime yer ve yön tarifinde de kullanılır.

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavera dizisinin çekimlerinin birçoğu Konya'nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.