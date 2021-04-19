Nihal Koldaş kimdir? Kağıt Ev Gülsüm karakterini canlandıran Nihal Koldaş hayatı ve dizileri

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nihal Koldaş, yeni başlayan dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Birçok televizyon yapımında ve tiyatro oyununda rol alan ödüllü oyuncu, Kağıt Ev dizisinde Gülsüm karakterini canlandıracak. "Nihal Koldaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?" soruları yanıt arıyor. Kağıt Ev Gülsüm karakterini canlandıran Nihal Koldaş hayatı ve dizileri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan yetenekli isim, oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, dramaturg ve çevirmen kimlikleriyle de tanınıyor. 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da doğan Koldaş, yoğunlukla tiyatro alanında faaliyet gösteriyor. Masumiyet filminde Zeki Demirkubuz ile yönetmen koltuğunu paylaşan Nihal Koldaş, aynı filmde Yusuf'un dilsiz ablası rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Bıçak Sırtı dizisindeki Gönül karakteri en bilinen rollerindendir.

NİHAL KOLDAŞ TİYATRO HAYATI

1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı. 1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı. 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004'te Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak'ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. 2005 yılında, Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen /Kabil oyununda rol aldı. 2007 yılı Kasım ayında, yine Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluştu. 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynadı.