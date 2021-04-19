Nihal Koldaş kimdir? Kağıt Ev Gülsüm karakterini canlandıran Nihal Koldaş hayatı ve dizileri

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nihal Koldaş, yeni başlayan dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Birçok televizyon yapımında ve tiyatro oyununda rol alan ödüllü oyuncu, Kağıt Ev dizisinde Gülsüm karakterini canlandıracak. "Nihal Koldaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?" soruları yanıt arıyor. Kağıt Ev Gülsüm karakterini canlandıran Nihal Koldaş hayatı ve dizileri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?
Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan yetenekli isim, oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, dramaturg ve çevirmen kimlikleriyle de tanınıyor. 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da doğan Koldaş, yoğunlukla tiyatro alanında faaliyet gösteriyor. Masumiyet filminde Zeki Demirkubuz ile yönetmen koltuğunu paylaşan Nihal Koldaş, aynı filmde Yusuf'un dilsiz ablası rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Bıçak Sırtı dizisindeki Gönül karakteri en bilinen rollerindendir.
NİHAL KOLDAŞ TİYATRO HAYATI
1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı. 1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı. 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004'te Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak'ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. 2005 yılında, Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen /Kabil oyununda rol aldı. 2007 yılı Kasım ayında, yine Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluştu. 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynadı.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
Damdaki Kemancı / Oyuncu - 2018
Kabil'de Bir Ev Kadını / Oyuncu / Çevirmen - 2017
Baba ve Piç / Oyuncu - 2016
Evaristo / Yönetmen - 2012
Beraber ve Solo Şarkılar / Sevil Hanım / Dramaturg - 2011
Zaman Aşımı 1 - Diller de Günahkâr / Yönetmen / Yazar - 2008
Albay Kuş / Çevirmen - 2008
Ay, Aşk, Ölüm (Lorca) / Oyuncu - 2006
Beckett Gri Mavi / Yönetmen - 2006
Kurbağa Öyküleri / Oyuncu / Dramaturg - 1999
Park Yapılmaz / Oyuncu / Uyarlayan - 1997
Gitmeden Önce / Clare / Yönetmen / Çevirmen - 1992
İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar / Melek - 1989
Tık…Tıkıdı…Tıkılap / Oyuncu
NİHAL KOLDAŞ ÖDÜLLERİ
En iyi kadın oyuncu (Ana Yurdu) / 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2015
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Çoğunluk) / 43.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2011
YAPIMCISI OLDUĞU FİLMLER
Üçüncü Sayfa (1998)
Masumiyet (1997)
NİHAL KOLDAŞ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Kâğıt Ev (TV Dizisi 2021)
Bir Başkadır (Sinan'ın annesi, TV Dizisi 2020)
Zemheri (Safiye, TV Dizisi 2020)
Küçük Şeyler (Şükran, Sinema Filmi 2019)
Kardeşler (Sinema Filmi 2018)
Tuzdan Kaide (Sinema Filmi 2018)
Ağlama Anne (TV Dizisi 2018)
İçerde (Füsun Yılmaz, TV Dizisi 2016)
Bir Deniz Hikayesi (Sıdıka, TV Dizisi 2015)
Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi 2015)
Mustang (Anneanne, Sinema Filmi 2015)
Ana Yurdu (Halise, Sinema Filmi 2015)
Toz Ruhu (Suzan, Sinema Filmi 2014)
Ulan İstanbul (TV Series, Nezaket, TV Dizisi 2014-2015)
A.Ş.K. (Sırma, TV Dizisi 2013)
Kuma (Fatma, Sinema Filmi 2012)
Adalet Oyunu (Gülcan, Sinema Filmi 2011)
Çoğunluk (Nazan, Sinema Filmi 2010)
Kavşak (Sinema Filmi 2010)
Kıskanmak (Nuriye, Sinema Filmi 2009)
Adalet Oyunu (İlker'in Annesi Gülcan, Sinema Filmi 2009)
Güldünya (Safiye Güçlü, TV Dizisi 2009)
Bıçak Sırtı (Gönül Hanım, TV Dizisi 2007)
Masumiyet (Yusuf'un Ablası, Sinema Filmi 1997)
Cahide (TV Dizisi 1989)
KAĞIT EV GÜLSÜM KARAKTERİ
Kağıt Ev dizisinde Nihal Koldaş, yıllardır Fırtına ailesinin evinde çalışan Gülsüm karakterine hayat veriyor. Fırtına ailesinin kızı Cemre, babasının annesine ihanet ettiğini öğrenir. Ancak şüpheleri onu yanlış yere götürür. Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedef alan Cemre, yaşanan arbede sırasında İnci'nin ölümüne sebep olur. Kızının kaybolduğunu sanan Gülsüm Fırtına ailesine sığınır. Gülsüm, Fırtına ailesinin kendisinden gizlediği bu korkunç sırrı ne zaman öğrenecek? Kızının ölümü karşısında ne tepki verecek? Kağıt Ev bu akşam Star TV'de…