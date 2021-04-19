Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Aylin karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu hayatı!

Nur Fettahoğlu hayatı ile son günlerin en popüler ünlüleri arasında yer alıyor. Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler gibi sorulara yanıt aranıyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncunun asıl çıkışı Aşk-ı Memnu Peyker karakteriyle olmuştur. Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Son dönemin en popüler oyuncusu Nur Fettahoğlu hayatı ile merak edilmeye başladı. Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteriyle ekranlara çıkacak olan Nur Fettahoğlu hayatı şöyle;