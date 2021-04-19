Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Aylin karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu hayatı!

Nur Fettahoğlu hayatı ile son günlerin en popüler ünlüleri arasında yer alıyor. Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler gibi sorulara yanıt aranıyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncunun asıl çıkışı Aşk-ı Memnu Peyker karakteriyle olmuştur. Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu.
Son dönemin en popüler oyuncusu Nur Fettahoğlu hayatı ile merak edilmeye başladı. Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteriyle ekranlara çıkacak olan Nur Fettahoğlu hayatı şöyle;
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.
Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levet Veziroğlu ile evlendi. 2015'te ise boşandılar.
Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterini canlandırdı.
Nur Fettağlu, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
2019 – Kardeş Çocukları (Umay) (TV Dizisi)
2018 – Deliler (Alaca) (Sinema Filmi)
2018 – Bozkır (Dilara) (TV Dizisi)
2017 – Sana Kalbimi Verdim (TV Dizisi)
2017 – Fi (Billur) (İnternet Dizisi)
2015 – Filinta (Süreyya) (TV Dizisi)
2014-2015 – Hayat Yolunda (Şafak) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Mahidevran) (TV Dizisi)
2011 – Gişe Memuru (Kadın) (Sinema Filmi)
2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Simone) (Sinema Filmi)
2008 – Aşk-ı Memnu (Peyker) (TV Dizisi)
2007 – Gönül Salıncağı (Aylin) (TV Dizisi)
2007 – Benden Baba Olmaz (Tülay) (TV Dizisi)