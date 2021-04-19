Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabahın ilk saatlerinde merak ediliyor. Kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isteyen vatandaşlar dünkü reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralamasını araştırıyor. Bunun nedeni, düzenli olarak her yayın gününün sonunda dizilere ait reyting sırlamalarının tablo halinde yayınlanması oluyor. Dün akşam Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV ekranlarında birçok film ve dizi ekrana geldi. Buna göre; 18 Nisan Pazar Reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar…
Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin sıralaması reyting sonuçlarına göre belli oluyor. Pazar akşamı en çok izlenen dizi ve filmler merak edilirken dünün reyting sonuçları ile 18 Nisan reyting sonuçları sıralaması şöyle;
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Total'de birinci sırada TRT1'de ekrana gelen Teşkilat, ikinci Sırada Teşkilat'ın özeti yer alırken Survivor dördüncü oldu.
AB'de ise 1. sırada Teşkilat, 2. sırada 3. sırada Teşkilat'ın özeti yer aldı. Survivor dördüncü oldu.
TOTAL
TEŞKİLAT
TEŞKİLAT (ÖZET)
GULBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
SURVİVOR
SHOW ANA HABER
KEFARET
KANAL D ANA HABER
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
HAVA DURUMU
A.RIZA