Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Haftanın ilk gününde hangi dizilerin daha fazla tercih edildiği reyting sonuçları ile belli oluyor. Pazar akşamı ATV’de Hercai, Star TV’de Menajerimi Ara, TRT1’de Teşkilat yeni bölümleriyle yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sıralaması merak ediliyor. Geçen hafta Total'de birinci sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, dizisi yer aldı. Haftanın her günü sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları ile birlikte, hangi dizinin ne kadar izlenmeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre; 18 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabahın ilk saatlerinde merak ediliyor. Kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isteyen vatandaşlar dünkü reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralamasını araştırıyor. Bunun nedeni, düzenli olarak her yayın gününün sonunda dizilere ait reyting sırlamalarının tablo halinde yayınlanması oluyor. Dün akşam Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV ekranlarında birçok film ve dizi ekrana geldi. Buna göre; 18 Nisan Pazar Reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin sıralaması reyting sonuçlarına göre belli oluyor. Pazar akşamı en çok izlenen dizi ve filmler merak edilirken dünün reyting sonuçları ile 18 Nisan reyting sonuçları sıralaması şöyle;