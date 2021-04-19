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Giriş Tarihi: 19.4.2021 08:11

18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Haftanın ilk gününde hangi dizilerin daha fazla tercih edildiği ile belli oluyor. Pazar akşamı ATV’de Hercai, Star TV’de Menajerimi Ara, TRT1’de Teşkilat yeni bölümleriyle yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak ediliyor. Geçen hafta Total'de birinci sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, dizisi yer aldı. Haftanın her günü sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları ile birlikte, hangi dizinin ne kadar izlenmeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre; sonuçları açıklandı mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

ile birinci gelen yapım sabahın ilk saatlerinde merak ediliyor. Kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isteyen vatandaşlar dünkü sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralamasını araştırıyor. Bunun nedeni, düzenli olarak her yayın gününün sonunda dizilere ait reyting sırlamalarının tablo halinde yayınlanması oluyor. Dün akşam Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV ekranlarında birçok film ve dizi ekrana geldi. Buna göre; 18 Nisan Pazar mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin sıralaması reyting sonuçlarına göre belli oluyor. Pazar akşamı en çok izlenen dizi ve filmler merak edilirken ile 18 Nisan reyting sonuçları sıralaması şöyle;

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Total'de birinci sırada TRT1'de ekrana gelen Teşkilat, ikinci Sırada Teşkilat'ın özeti yer alırken Survivor dördüncü oldu.

AB'de ise 1. sırada Teşkilat, 2. sırada 3. sırada Teşkilat'ın özeti yer aldı. Survivor dördüncü oldu.

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

İŞTE REYTİNG SONUÇLARI:

TOTAL

TEŞKİLAT

TEŞKİLAT (ÖZET)

GULBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

SURVİVOR

SHOW ANA HABER

KEFARET

KANAL D ANA HABER

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

HAVA DURUMU

A.RIZA

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Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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