Reyting sonuçları birincisi belli oldu! 18 Nisan Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:30 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:30

birincisi belli oldu! 18 Nisan Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat dünün sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Haftanın ilk gününde hangi dizilerin daha fazla tercih edildiği merak ediliyor. Pazar akşamı ATV’de Hercai, Star TV’de Menajerimi Ara, TRT1’de Teşkilat yeni bölümleriyle yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması belli oluyor. Geçen hafta Total'de birinci sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, dizisi yer aldı. Haftanın her günü sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları ile birlikte, hangi dizinin ne kadar izlenmeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre; sonuçları açıklandı mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

ile birinci gelen yapım sabahın ilk saatlerinde merak ediliyor. Kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isteyen vatandaşlar dünkü sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralamasını araştırıyor. Bunun nedeni, düzenli olarak her yayın gününün sonunda dizilere ait reyting sırlamalarının tablo halinde yayınlanması oluyor. Dün akşam Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV ekranlarında birçok film ve dizi ekrana geldi. Buna göre; 18 Nisan Pazar mı? Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin sıralaması reyting sonuçlarına göre belli oluyor. Pazar akşamı en çok izlenen dizi ve filmler merak edilirken ile 18 Nisan reyting sonuçları sıralaması şöyle;

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat Özet yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 TESKILAT TRT 1
2 TESKILAT (OZET) TRT 1
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 SURVIVOR TV8
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV
7 KEFARET FOX
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Total'de birinci sırada TRT1'de ekrana gelen Teşkilat, ikinci Sırada Teşkilat'ın özeti yer alırken Survivor dördüncü oldu.

AB'de ise 1. sırada Teşkilat, 2. sırada 3. sırada Teşkilat'ın özeti yer aldı. Survivor dördüncü oldu.

Reyting sonuçları 18 Nisan 2021 Pazar: Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

İŞTE REYTİNG SONUÇLARI:

TOTAL

TEŞKİLAT

TEŞKİLAT (ÖZET)

GULBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

SURVİVOR

SHOW ANA HABER

KEFARET

KANAL D ANA HABER

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

HAVA DURUMU

A.RIZA

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Reyting sonuçları birincisi belli oldu! 18 Nisan Hercai, Menajerimi Ara, Teşkilat dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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