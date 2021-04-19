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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:32

Şarkılar Bizi Söyler konuğu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sami Özer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sami Savni Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sami Özer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yerini alan ünlü sanatçı Sami Özer yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Türk tasavvuf müziği sanatçısı bu noktada izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. 1950 doğumlu olan isim, “Şarkılar Bizi Söyler konuğu kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edilen Şarkılar Bizi Söyler konuğu yurt içi ve yurt dışı birçok etkinlikte sahne almıştır.

Türk tasavvuf müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sami Savni Özer, bu akşam Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Emin Ongan'ın öğrencisi olarak da tanınan Sami Özer, 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk Müziği eğitimi almış ve aldığı eğitimler sonrasında "Altın Ses" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Programın izleyenleri Sami Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularına yanıt aramaya başladı.

SAMİ SAVNİ ÖZER KİMDİR?

Sami Savni Özer (1950, İstanbul) Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı. Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti

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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sami Savni Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sami Özer Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!
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