Şarkılar Bizi Söyler Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler programına Melihat Gülses konuk oluyor!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler konuklarından olan Melihat Gülses yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemdeki yerini aldı. Klâsik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses, TRT İstanbul Radyosu'nda kariyerine başladı. Yurt dışında verdiği konserlerle Türk müziğini diğer ülkelere tanıtan ünlü isimle alakalı olarak Şarkılar Bizi Söyler Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları da yanıt aramaya başladı.

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, (d. 1 Ekim 1958; Akşehir, Konya) Klâsik Türk müziği yorumcusudur.

İlkokul ve ortaokulu Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984'te eğitimini tamamladı.

1981'de TRT İstanbul Radyosu'na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı. Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hâlen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.