Star Tv yayın akışı ile Sefirin Kızı yok mu, neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Pazartesi akşamları ekranlarda izleyenleriyle buluşan Sefirin Kızı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor. Star Tv 19 Nisan yayın akışı içerisinde bu akşam sevilen dizi yerine Kağıt Ev isimli dizi ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Sefirin Kızı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına dair yanıtı araştırmaya başladı. Sefirin Kızı yeni bölüm yapılan gün değişikliği ile beraber artık Salı günleri izleyenleriyle buluşacak.

SEFİRİN KIZI YOK MU, NEDEN YOK?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam milyonların gündemine geliyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizinin bu hafta yayın akışında yer almıyor oluşu akıllara final mi yaptı sorularını getirse de dizinin yayın gününde değişikliğe gidildiği bildirildi.