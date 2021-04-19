Serhat Kılıç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Serhat Kılıç'ın hayatı hakkında merak edilenler

Rol aldığı dizilerde başarısından söz ettiren Serhat Kılıç, son günlerde Maraşlı dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline geldi. Yetenekli oyuncu, oynadığı rollerle takdir edilirken özel hayatı ile de mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun hayranları ve dizinin izleyici kitlesi, "Serhat Kılıç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" sorularına cevap aradı. Serhat Kılıç'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu. Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı. Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Mavzer - 2020 (Veysi)

Topal Şükran'ın Maceraları - 2019 - (Selim)

Çember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)

Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - Robinson

Veda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)

Nokta : Derviş Zaim - 2008 - Selim

Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam Hamdi

Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - Polis

SERHAT KILIÇ DİZİLERİ

2021- Maraşlı (Necati Türel)

2021- Şeref Bey (Nejat)

2020 Öğretmen (Taner Aslan)

2017-2019 - Söz (Çolak)

2017 - Çember (Adem Komiser)

2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)

2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)

2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)