Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 22:02 Son Güncelleme: 19.4.2021 22:03

oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 ödülü nedir?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde yarışmacılar için oldukça önemli bir moral kaynağı olan ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün oldukça büyük olduğunun duyurulması sonrası yarışmacıların heyecanlandığı bölümde kıran kırana bir parkur yaşandı. Büyük ödülü kazanmak için ter döken ünlüler ve gönüllüler takımları arasından biri kazanan taraf oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri ise yarışmadaki son gelişmeleri merak ederek oyununu kim kazandı, ödül nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen ödül oyununu kim kazandı, ödül nedir? sorusu cevapları ve tüm detaylar.

19 Nisan 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini yaptığı yarışmada, kazananın oldukça büyük ödüller kazanacağı oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle yarışmanın yakın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödül detayları şöyle;



AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasından avantaj oyunu oynandı. Oyun sonunda başarılı taraf ünlüler takımı oldu ve ödül oyununa avantajlı başladı.


SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

19 Nisan 2020 Pazartesi günü oynanan Survivor ödül oyununu kazanan takım içerisinde pek çok çeşit gıda maddesi yer alan buzdolabını kullanmaya hak kazanacak. Diğer bir ödül ise, kazanan yarışmacılar Dominik'in en lüks bölgesine götürülerek orada yer alan villada yemek yeme ve bir gece konaklama hakkına sahip olacak.



SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun ilk mücadelesinde İsmail ile Steven'ın karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan İsmail oldu ve oyuna ünlüler takımı galibiyetle başladı. 2. oyunda Ayşe durumu beraberliğe getirdi.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

  • DORA (Gönüllüler Takımı)
  • İLAYDA (Ünlüler Takımı)
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA