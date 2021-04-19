Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

19 Nisan 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini yaptığı yarışmada, kazananın oldukça büyük ödüller kazanacağı oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle yarışmanın yakın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödül detayları şöyle;
Survivor ödül oyunu öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasından avantaj oyunu oynandı. Oyun sonunda başarılı taraf ünlüler takımı oldu ve ödül oyununa avantajlı başladı.
19 Nisan 2020 Pazartesi günü oynanan Survivor ödül oyununu kazanan takım içerisinde pek çok çeşit gıda maddesi yer alan buzdolabını kullanmaya hak kazanacak. Diğer bir ödül ise, kazanan yarışmacılar Dominik'in en lüks bölgesine götürülerek orada yer alan villada yemek yeme ve bir gece konaklama hakkına sahip olacak.
Oyunun ilk mücadelesinde İsmail ile Steven'ın karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan İsmail oldu ve oyuna ünlüler takımı galibiyetle başladı. 2. oyunda Ayşe durumu beraberliğe getirdi.