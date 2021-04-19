Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

19 Nisan 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini yaptığı yarışmada, kazananın oldukça büyük ödüller kazanacağı oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle yarışmanın yakın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödül detayları şöyle;