Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Pazartesi 2021 Survivor ödülü nedir? Zorlu parkurda geriden geldiler ve kazandılar





SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun ilk mücadelesinde İsmail ile Steven'ın karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan İsmail oldu ve oyuna ünlüler takımı galibiyetle başladı. 2. oyunda Ayşe durumu beraberliğe getirdi. 4-3'lük skora ulaşan oyunda Berkay ile Batuhan'ın mücadelesinde Batuhan kazandı ve skor 5-3 olarak güncellendi. Aleyna Çalışkan ile İlyad arasındaki mücadelede kazanan Aleyna oldu ve skor gönüllüler lehine 1 farka inerek 6-5 oldu. Batuhan'ın Steven ile karşı karşıya geldiği oyunda Batuhan kazanan taraf oldu ve skoru 9-6'ya taşıyarak ödül yolunda ünlüler takıma büyük bir avantaj kazandırdı. Berkay ve Batuhan'ın oynadığı oyunla birlikte gönüllüler takımı "daha oyun bitmedi diyerek" skoru 9-9'a taşıdı. Son oyunda en başarılı oyunu çıkaran gönüllüler takımı son sayıyı da kazanarak, büyük ödülün sahibi oldu.