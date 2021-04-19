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Giriş Tarihi: 19.4.2021 07:04 Son Güncelleme: 19.4.2021 07:05

Dün akşam ’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tartışmalı ada konseyinde o isim...

Dün akşam Survivor’da eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tartışmalı ada konseyinde o isim...

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı son bölümde, aylardır ’nde açlığın yanında fiziksel zorluklarla mücadele eden ve takımları 18 Nisan günü ekranlara gelen dokunulmazlık oyununda ve ada konseyinde eleme adayı oylamasında heyecanlı anlar yaşadı. Zorlu bir deniz parkurunda geçen zorlu dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım belli oldu. Bu oyun sonunda yapılan ada konseyinde ise haftanın 2. Eleme adayı belirlendi. 2021 son bölüme ilişkin detayları merak eden izleyiciler Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde bilgi edinmeye çalışıyor. Survivor’da eleme adayı kim oldu sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde psikolojik ve fiziksel pek çok zorlukla karşı karşıya kalan ünlüler ve gönüllüler takımları kritik bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda dokunulmazlık zırhını kazanmak amacıyla ter döken ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki mücadeleyi en başarılı performansı gösteren takım kazandı. Öte yandan ada konseyinde yapılan eleme adayı konseyinde de haftanın 2. dokunulmazlık adayı da belirlendi. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Nisan 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;



Survivor 2021 son bölümde Karayip Denizi üzerine kurulan parkurda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları için kritik öneme sahip oyunda ünlüler ve gönüllüler takımları parkur üzerinde kıyasıya mücadele ederken gönüllüler takımı atış ve parkur performansıyla ünlüler takımı üzerinde üstün konumdaydı.



Dokunulmazlık oyununun 9. sayısına ilk ulaşan takım gönüllüler takımı olurken, oynanan son oyunda ise gönüllüler takımı kazanan taraf oldu ve dokunulmazlığı alan takım oldu.



DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu 7-3'lük skorla kazanan gönüllüler takımında en iyi performansı gösteren Steven, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.



SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımı bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyindeki eleme adayı oylaması sonrasında belli oldu. Buna göre oy sepetinden çıkan isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle oldu;

  • İLAYDA - 3
  • BATUHAN - 1
  • ÇAĞRI - 1
  • İSMAİL - 1

Bu sonuçla ünlüler takımının ilk Survivor'ın 2. eleme adayı İlayda oldu.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • DORA (Gönüllüler Takımı)
  • İLAYDA (Ünlüler Takımı)
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Dün akşam Survivor’da eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tartışmalı ada konseyinde o isim...
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