Dün akşam Survivor’da eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Tartışmalı ada konseyinde o isim...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde psikolojik ve fiziksel pek çok zorlukla karşı karşıya kalan ünlüler ve gönüllüler takımları kritik bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda dokunulmazlık zırhını kazanmak amacıyla ter döken ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki mücadeleyi en başarılı performansı gösteren takım kazandı. Öte yandan ada konseyinde yapılan eleme adayı konseyinde de haftanın 2. dokunulmazlık adayı da belirlendi. Bu bilgiler ışığında yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Nisan 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;