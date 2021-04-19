Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay hayatı!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacağı bilinen ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında nereli, dizileri neler gibi pek çok soruya da yanıt aranıyor. Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Son dönemin en popüler oyuncusu Tuvana Türkay hayatı ile merak edilmeye başladı. Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle ekranlara çıkacak olan Tuvana Türkay hayatı şöyle;