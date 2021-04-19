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Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:15

kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran !

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay hayatı!

Türk sinema ve dizi oyuncusu hayatı ile merak edilen ünlüler arasında yer aldı. Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranırken hayatına dair merak edilenler artış gösterdi. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Türkay Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminde Ayçörek karakteriyle çok sevilmişti. Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacağı bilinen ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında nereli, dizileri neler gibi pek çok soruya da yanıt aranıyor. Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Son dönemin en popüler oyuncusu Tuvana Türkay hayatı ile merak edilmeye başladı. Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle ekranlara çıkacak olan Tuvana Türkay hayatı şöyle;

TUVANA TÜRKAY HAYATI

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema filmi)

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 - Esir Sultan

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 - Ayrılık (2) (Kevok)(TV Dizisi)

2007 - Cumhur Cemaat )(TV Dizisi)

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Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay hayatı!
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