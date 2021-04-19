Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay hayatı!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacağı bilinen ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında nereli, dizileri neler gibi pek çok soruya da yanıt aranıyor. Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.
Son dönemin en popüler oyuncusu Tuvana Türkay hayatı ile merak edilmeye başladı. Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle ekranlara çıkacak olan Tuvana Türkay hayatı şöyle;
Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.
9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.
Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.
Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.
27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.
2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema filmi)
2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)
2013 - Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)
2012 - Esir Sultan
2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)
2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)
2009 - Ayrılık (2) (Kevok)(TV Dizisi)
2007 - Cumhur Cemaat )(TV Dizisi)