Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Amansız Takip konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Vizyona girdiğinde izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler alan yapım, oğlunu kaçıranların peşine düşen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği film aksiyon türündedir. Amansız Takip filmi konusu ne? Amansız Takip filmi oyuncuları kim?

AMANSIZ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa'nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee'ye ait.

Yönetmen : Luis Prieto

Yapım Yılı : 2017

Türü : Aksiyon, Gerilim