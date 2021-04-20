atv canlı izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile atv'de! Eşkıya yeni bölümde dengeler değişiyor

Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 191. yeni bölümü ile bu akşam atv'de seyircisiyle buluşuyor. Yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek bir bölüm ile TV ekranlarına gelen eşkıyada Hızır Çakırbeyli yeni planlarını uyguluyor ve aldığı listeden iz sürmeye devam ediyor! Dizinin yeni bölümü atv ekranlarında başladığı anda bu başlaık altından Eşkıya yeni bölüm için atv canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
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EŞKIYA 191. BÖLÜM ÖZETİ
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.
Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.
Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.