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Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Salı Doya Doya Moda gün birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 17:14 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:15

gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Salı açıklandı mı?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Salı Doya Doya Moda gün birincisi açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde moda alanında kendini en iyi şekilde ifade etmeye çalışanlar jüriden yüksek puanları toplamak istiyor. Gündüz kuşağı programında bugün alınan puanlar yarışmacıları finale doğru taşırken izleyiciler gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda All Star 20 Nisan gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar arttı. Bugün 'şık bir organizasyonda sunucu oluyorlar' konseptiyle yarışmacılar jüri karşısına geçerken Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Her gün olduğu gibi bugünde 20 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu jüri üyeleri tarafından gün içinde açıklanacak.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu haftanın ikinci gününde programın sıkı takipçilerinin gündemine geliyor. All Star ismiyle devam eden Doya Doya Moda 20 Nisan gün birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı…

PUAN DURUMU

Yarışmacıların puan durumları henüz belli olmadı...

Özde Karacan

Su Baher

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

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Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Salı Doya Doya Moda gün birincisi açıklandı mı?
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