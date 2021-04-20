Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı!

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde acem pilavı için yarışan gelinler en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Öte yandan eski yarışmacı gelinlerinden biri olan Dudu, elendikten iki hafta sonra programa geri döndü. En son 22 puanla Esra gün birincisi olurken gözler 20 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Seda Sayan tarafından Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Salı puan durumu ve gün birincisi açıklandı...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar arttı. Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu ile gün birincisi saat 15.30-16.30 arasında açıklandı...