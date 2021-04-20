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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:37 Son Güncelleme: 20.4.2021 16:38

gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan ve gün birincisi açıklandı!

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı!

Hafta içi her gün yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde gelinler acem pilavı yaptı. Kaynanalar en lezzetli pilavı yapan gelin için puan durumlarını belirleyen kişi olurken gün sonunda birinci de açıklanıyor. Böylelikle kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusu yanıt buluyor. Gelinlerin aldıkları puanlar final günü için büyük önem taşırken haftanın ikinci gününde yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. İşte gün birincisi ve puan durumu ile ilgili detaylar...

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde acem pilavı için yarışan gelinler en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Öte yandan eski yarışmacı gelinlerinden biri olan Dudu, elendikten iki hafta sonra programa geri döndü. En son 22 puanla Esra gün birincisi olurken gözler 20 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Seda Sayan tarafından Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Salı puan durumu ve gün birincisi açıklandı...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar arttı. Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu ile gün birincisi saat 15.30-16.30 arasında açıklandı...

PUAN DURUMU

Seda: 18

Ayten: 17

Dudu: 19

Esra: 9

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı!
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