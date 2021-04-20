Güldür Güldür bu akşam var mı yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 Show Tv yayın akışı

Her hafta Salı akşamları Show Tv ekranlarına gelen eğlence programı Güldür Güldür Show, kanalın yayın akışında yer almadı. Programın yeni bölümü yerine Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ekranlarda yer alacak. Bu kapsamda; programın hayranları Güldür Güldür bu akşam var mı, Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, neden yok gibi sorulara yanıt arıyor. Programın tanıtım videosuna yer alan bilgiler doğrultusunda yayın akışında neden yer almadığı da belli oldu.
Güldür Güldür Show Salı akşamları ekrana gelirken 20 Nisan 2021 tarihli Show Tv yayın akışında yeni bölüm yer almadı. Bu kapsamda; Güldür Güldür Show bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Programın tanıtım videosunda yer alan bilgiler doğrultusunda Güldür Güldür Show yeni bölüm tarihi belli oldu.
GÜLDÜR GÜLDÜR BU AKŞAM VAR MI?
Salı akşamları yayınlanan Güldür Güldür yayın akışında yer almadı. Güldür Güldür programının yayının günü değişti. Ondan dolayı Güldür Güldür bugün yayınlanmayacak.
20 NİSAN 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Güldür Güldür'ün yeni yayın günü cuma oldu. Güldür Güldür'ün yeni bölümü 23 Nisan'dan itibaren her Cuma ekranlarda olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021 SALI
Salı günü yayıncı kuruluşun ekrana getireceği programların listesi ise şu şekilde:
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Köyden İndim Şehre
00:00 Amansız Takip