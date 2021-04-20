Güldür Güldür bu akşam var mı yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 Show Tv yayın akışı

Her hafta Salı akşamları Show Tv ekranlarına gelen eğlence programı Güldür Güldür Show, kanalın yayın akışında yer almadı. Programın yeni bölümü yerine Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ekranlarda yer alacak. Bu kapsamda; programın hayranları Güldür Güldür bu akşam var mı, Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, neden yok gibi sorulara yanıt arıyor. Programın tanıtım videosuna yer alan bilgiler doğrultusunda yayın akışında neden yer almadığı da belli oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM VAR MI? 20 NİSAN 2021 SALI

Güldür Güldür Show Salı akşamları ekrana gelirken 20 Nisan 2021 tarihli Show Tv yayın akışında yeni bölüm yer almadı. Bu kapsamda; Güldür Güldür Show bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Programın tanıtım videosunda yer alan bilgiler doğrultusunda Güldür Güldür Show yeni bölüm tarihi belli oldu.