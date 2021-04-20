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Haberler Medya Haberleri Güldür Güldür bu akşam var mı yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 Show Tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:34 Son Güncelleme: 20.4.2021 13:34

bu akşam var mı yok mu? yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 yayın akışı

Güldür Güldür bu akşam var mı yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 Show Tv yayın akışı

ekranlarına her hafta Salı akşamları gelen yeni bölümü kanalın 20 Nisan 2021 tarihli yayın akışında yer almadı. Programın hayranları yeni bölüme dair bilgiyi yayın akışında göremeyince; bu akşam var mı, gibi çeşitli sorulara yanıt aramaya başladılar. Yapımcılığını BKM’nin gerçekleştirdiği ? İşte 20 Nisan 2021 Salı!

Her hafta Salı akşamları Show Tv ekranlarına gelen eğlence programı Güldür Güldür Show, kanalın yayın akışında yer almadı. Programın yeni bölümü yerine Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ekranlarda yer alacak. Bu kapsamda; programın hayranları Güldür Güldür bu akşam var mı, Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, neden yok gibi sorulara yanıt arıyor. Programın tanıtım videosuna yer alan bilgiler doğrultusunda yayın akışında neden yer almadığı da belli oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM VAR MI? 20 NİSAN 2021 SALI

Güldür Güldür Show Salı akşamları ekrana gelirken 20 Nisan 2021 tarihli Show Tv yayın akışında yeni bölüm yer almadı. Bu kapsamda; Güldür Güldür Show bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Programın tanıtım videosunda yer alan bilgiler doğrultusunda Güldür Güldür Show yeni bölüm tarihi belli oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR BU AKŞAM VAR MI?

Salı akşamları yayınlanan Güldür Güldür yayın akışında yer almadı. Güldür Güldür programının yayının günü değişti. Ondan dolayı Güldür Güldür bugün yayınlanmayacak.

20 NİSAN 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Güldür Güldür'ün yeni yayın günü cuma oldu. Güldür Güldür'ün yeni bölümü 23 Nisan'dan itibaren her Cuma ekranlarda olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021 SALI

Salı günü yayıncı kuruluşun ekrana getireceği programların listesi ise şu şekilde:

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Köyden İndim Şehre

00:00 Amansız Takip

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Güldür Güldür bu akşam var mı yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan 2021 Show Tv yayın akışı
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