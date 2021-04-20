Güler Işık kimdir, kaç yaşında, ne zaman kapandı? Güler Işık hayatı hakkında merak edilenler!

Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün Güler Işık konuk oldu. Programın ardından "Güler Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme geldi. İşte Güler Işık hayatı ve hastalığı hakkında bilinmeyenler…

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, aynı zamanda sanat yönetmeni ve oyuncu kimliğiyle tanınıyor. 30 Haziran 1967'de dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Siverekli olan Işık, Gaziantep Halk Evi'nde 2 yıl Halk Müziği eğitimi aldı. Ardından çay bahçelerinde programlar düzenleyen Işık Ankara Radyosu'nun gerçekleştirdiği bir yarışmayı kazandı. Televizyon dünyasına adım attıktan sonra plakçılardan kaset teklifleri aldı. 5 sinema filmi ve bir dizide rol alan Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleri büyük ses getirdi.

GÜLER IŞIK HAYATI VE HASTALIĞI

Güler Işık kanser tedavisi gördüğü sırada Umre ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında gördüğü bir rüya hayatının dönüm noktası olur. Rüyasında koltuk altından üç tane böcek çıktığını gören Işık, kanser sebebiyle koltuk altında oluşan üç bezeyi Umre dönüşü ameliyatla aldırır. Buradaki kanser hücrelerinin yok olduğunu öğrenmesi üzerine rüyasının doğru çıktığını ve dualarının kabul gördüğünü anlayıp tesettüre girer ve namaza başlar. Hüzünlü hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan Güler Işık, sahne hayatına ara vermeyeceğini, alkolsüz mekanlarda ve kına gecelerinde sahne alacağını belirtti.

GÜLER IŞIK ALBÜMLERİ

Yalnızım – 1986

Acılar – 1986

Şey Yani - 2013