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Haberler Medya Haberleri Kağıt Ev ile La Casa De Papel dizileri arasındaki bağlantı nedir? Kağıt Ev uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:59 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:48

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Kağıt Ev ile La Casa De Papel dizileri arasındaki bağlantı nedir? Kağıt Ev uyarlama mı?

Kağıt Ev ilk bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle reytingleri sallayan ve sosyal medyada çok konuşulan Kağıt Ev dizisinin La Casa De Papel ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok vatandaş “ ne?” sorusuna yanıt aradı. “? Dizinin hikayesinin kaynağı ne?” soruları merak edildi.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Can Nergis gibi usta isimlerin paylaştığı Kağıt Ev dizisi, ilk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Birçok vatandaş, dizinin bir kitaptan uyarlama olup olmadığını araştırdı. İspanyol yazar Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev adlı kitabından uyarlandığı ortaya çıktı. Kitabın orijinal adının La Casa De Papel olması "Kağıt Ev ile La Casa De Papel dizileri arasındaki bağlantı ne?" sorusuna cevap oldu.

KAĞIT EV İLE LA CASA DE PAPEL BAĞLANTISI NE?

Kağıt Ev dizisinin bir kitaptan uyarlama olduğunun öğrenilmesinin ardından, vatandaşlar bu kitabın adının sevilen soygun dizisi La Casa De Papel ile ilgili olup olmadığını merak etti. Kitabın ve dizinin içeriği aynı mı, yoksa bu bir isim benzerliği mi diye araştırıldı. Bu durum "Kağıt Ev uyarlama mı?" sorusunu doğurdu.

KAĞIT EV ROMANININ KONUSU

Bluma Lennon adlı kişi bir kitapçıdan şiir kitabı alır ve okumaya başladığı an arabanın altında kalarak can verir. Bir kitabın insanı değiştirmesi ve hayatına yön vermesi olağan bir durumdur. Romandaki karakter Bluma kitap kurbanlarından biri olur. Bluma Lennon Cambridge Üniversitesi'nde akademisyendir. Ölümünden sonra yerine farklı bir akademisyen gelir. Yerine gelen meslektaşı onun odasındaki kitabı görür ve araştırmaya koyulur. Bu araştırma Lennon'un yaşamı ve ölümü hakkında ilginç gerçekleri açığa çıkarır.

KAĞIT EV KİTAPTAN UYARLAMA MI?

Dizinin konusuyla kitabın konusunun bu noktada uyuşmadığı görülüyor. Dolayısıyla Kağıt Ev dizisinin uyarlama olmadığı ve yalnızca bir isim benzerliğinin söz konusu olduğu söylenebilir.

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Kağıt Ev ile La Casa De Papel dizileri arasındaki bağlantı nedir? Kağıt Ev uyarlama mı?
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