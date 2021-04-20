Masumlar Apartmanı yeni bölümüne Anıl rolü damga vurdu. Gülben'in korku dolu anlar yaşamasına sebep olan bu karakter, dizi hayranları tarafından mercek altına alındı. "Masumlar Apartmanı Anıl kim, Gülben'in neyi oluyor?" sorularına yanıt arayan birçok vatandaş yeni bölümün yayınlanacağı tarih için geri sayıma başladı. İşte Anıl Saran'ın kimliği ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi…

ANIL SARAN KİM?

Dizide Han'ın psikiyatristi Yağmur ile görüşmesi sırasında bir anda odaya giren Anıl, Han'ın Yağmur'a aşık olduğunu iddia eder ve ona saldırır. Han Anıl'ın bu tavrı karşısında kontrolü kaybeder ve Anıl'ın boynuna saldırır. İkili arasında yaşanan gerginlik bununla sınırlı kalmaz. Zira Anıl Gülben'in karşısına çıktığında Gülben dehşete düşer. Ardından Gülben evden çıkar ve geri dönmez. Anıl'ın amacı ne, Gülben ve Anıl nereden tanışıyor, aralarında neler yaşandı bilinmiyor. İlerleyen bölümlerde bu gizemlerin çözülmesi Anıl'ın Han'ın gazabına uğraması ön görülüyor.