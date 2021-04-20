Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi kilitledi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Sosyal medyada en sık konuşulanlardan bir tanesi "Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi zincirledi?" sorusunun yanıtı oluyor. 20 Nisan Salı bu akşam ekrana gelecek 30.yeni bölüm fragmanında yer alan detaylar Han'ın büyük sırrını ortaya çıkaracak mı merak edilirken sosyal medya kullanıcıları tahmin yürütmeye başladılar. Konuşulanlar arasında Esat olabileceği yönünde bilgiler gelirken öte yandan dizide uzun zamandır görülmeyen Naci karakterinin de olabileceği konuşuluyor. Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi kilitledi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han'ın büyük sırrı…
Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar...
Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.
Masumlar Apartmanı 30. Bölüm ( 20 Nisan 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Bodrumdaki şok sır ortaya çıkıyor
MASUMLAR APARTMANI HAN KAZAN DAİRESİNE KİMİ KİLİTLEDİ?
Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanında Han'ın zincire vurduğu kişinin görüntüleri ön plana çıktı.
Görüntüler ardından 'Kim o zincirle bağlanan kişi?' tahminleri başladı sosyal medyada. Son bölümde kazan dairesinden de borulardan ses gelmiş, Esra durumu farketmişti. Tam o anda da kafasına bir şey vurularak bayıltılmıştı. Esra'ya göre kazan dairesindeki kişi Esat idi, bir diğer iddia ise o kişinin birkaç haftadır ortalarda görülmeyen Naci.
Dizinin ilerleyen sahnelerinde Han'ın kazan dairesine kimi zincirlediğinin belli olacağı öngörülüyor…