Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi kilitledi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Sosyal medyada en sık konuşulanlardan bir tanesi "Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi zincirledi?" sorusunun yanıtı oluyor. 20 Nisan Salı bu akşam ekrana gelecek 30.yeni bölüm fragmanında yer alan detaylar Han'ın büyük sırrını ortaya çıkaracak mı merak edilirken sosyal medya kullanıcıları tahmin yürütmeye başladılar. Konuşulanlar arasında Esat olabileceği yönünde bilgiler gelirken öte yandan dizide uzun zamandır görülmeyen Naci karakterinin de olabileceği konuşuluyor. Masumlar Apartmanı Han kazan dairesine kimi kilitledi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han'ın büyük sırrı…

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar...