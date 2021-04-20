Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı yeni bölümde flaş gelişmeler yaşanacak. Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci'nin akıbeti bir süredir sorgulanırken sosyal medya kullanıcıları Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişinin Naci olabileceğini iddia etti. Dizinin yeni bölümünün ilerleyen sahnelerinde Han'ın kazan dairesine kimi zincirlediğinin belli olacağı düşünülüyor. Bu kapsamda; Masumlar Apartmanı Naci (Tansel Öngel) geri mi geliyor? Masumlar Apartmanı Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişi Naci mi?
Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar…
Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.
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MASUMLAR APARTMANI NACİ GERİ Mİ GELİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisinde Tansel Öngel'in canlandırdığı ve Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci, bir süredir dizide yer almıyordu. Naci'ye ne olduğu dizinin hayranları tarafından merak edilirken Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişinin Naci olabileceği yönünde iddialar, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılmaya başlandı. Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişinin kim olacağı ise Masumlar Apartmanı yeni bölümde belli olması bekleniyor.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir
İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.
2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.
2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.
6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.
18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.
Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.
Tiyatro Oyunları :
2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu
1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)
2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)
2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)
2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)
2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)
2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)
2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)
2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)
2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)
2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)
2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)
2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)