Masumlar Apartmanı Naci (Tansel Öngel) geri mi geliyor? Masumlar Apartmanı Han’ın kazan dairesine kilitlediği kişi Naci mi?

Tiyatro Oyunları :

2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)

2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)

2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)

2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)

2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)

2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)