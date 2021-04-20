Reyting sonuçları 19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı sıralama TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor. Ekran karşısındaki seyirciler kendi izledikleri yapımın birinci olmasını isterken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt arıyor. Bu kapsamda; 19 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır…
18 NİSAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 TESKILAT TRT 1
2 TESKILAT (OZET) TRT 1
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 SURVIVOR TV8
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV
7 KEFARET FOX
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV