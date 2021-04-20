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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları 19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:04 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:04

19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı merakla bekleniyor. 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, film ve yapımlar arasında sıralama belli olacak. Dün akşam (19 Nisan) ekrana gelen yeni dizi Kağıt Ev’in sıralaması merak edilirken Show Tv ekranlarında Çukur, ATV ekranlarında ise Maraşlı vardı. Öte yandan TV 8 ekranlarında ise Survivor yarışması yer aldı. Bu bakımdan; dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Nisan reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı sıralama TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor. Ekran karşısındaki seyirciler kendi izledikleri yapımın birinci olmasını isterken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt arıyor. Bu kapsamda; 19 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır…

18 NİSAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

7 KEFARET FOX

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

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Reyting sonuçları 19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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