Reyting sonuçları 19 Nisan 2021 açıklandı mı? Survivor, Çukur, Maraşlı, Kağıt Ev reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı sıralama TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor. Ekran karşısındaki seyirciler kendi izledikleri yapımın birinci olmasını isterken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt arıyor. Bu kapsamda; 19 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır…