Sefirin Kızı yayın gününde flaş gelişme! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Başrollerinde Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sefirin Kızı, Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinden sonra çok ciddi sarsıntılar yaşamış ancak ayakta kalmayı bir şekilde başarmıştı. Dizinin yayın gününde yapılan değişikliğin ardından "Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?" soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Star Tv yayın akışına göre Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sefirin Kızı dizisi her pazartesi ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın gününün değiştiği bilgisine yer verildi. Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.
Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.
Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.
Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.