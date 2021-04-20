Sefirin Kızı yayın gününde flaş gelişme! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi her pazartesi ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın gününün değiştiği bilgisine yer verildi. Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.