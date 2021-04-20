Tv yayın akışı 20 Nisan 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi

Bu akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 20 Nisan tv yayın akışına bakmaya başladı. Haftanın ikinci iş gününde dizi ve film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve diğer kanalların yayın akışına bakarak sevdiği yapımları izleyecek. 20 Nisan akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Buna göre, TV'de bugün ne var? Televizyonda neler var? İşte 20 Nisan 2021 Salı Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

TV'DE BUGÜN NE VAR? TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021

Temmuz TV yayın akışı programına göre, Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV kanallarında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. İşte kanalların tv yayın akışı;

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