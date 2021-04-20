Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tv yayın akışı 20 Nisan 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:25

20 Nisan 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 20 Nisan 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi

Salı akşamı ekrana gelecek olan tüm yapımlar tv yayın yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan programların, dizilerin ve filmlerin yayın akışı duyuruldu. Bazı kanallarda tartışma ya da haber programları yayınlanırken bazılarında ise program, dizi ve film yayınlanıyor. Buna göre; Bugün TV’de ne var? İşte 20 Nisan 2021 ve Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 kanallarında yer alacak olan programlar…

Bu akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 20 Nisan tv yayın akışına bakmaya başladı. Haftanın ikinci iş gününde dizi ve film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve diğer kanalların yayın akışına bakarak sevdiği yapımları izleyecek. 20 Nisan akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Buna göre, TV'de bugün ne var? Televizyonda neler var? İşte 20 Nisan 2021 Salı Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

TV'DE BUGÜN NE VAR? TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021

Temmuz TV yayın akışı programına göre, Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV kanallarında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. İşte kanalların tv yayın akışı;

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

STAR TV AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

KANAL D AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Tv yayın akışı 20 Nisan 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA