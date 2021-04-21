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Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:30 Son Güncelleme: 22.4.2021 01:30

son bölüm izle! ’e dönüyor

Benim Adım Melek son bölüm izle! Funda Antep’e dönüyor

ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan dizisi 62. son bölümle televizyonlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Alpay’a ulaşamayan ’da duramıyor ve ’e dönüyor. Dizinin en son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Benim Adım son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ile Benim Adım Melek son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar.

Benim Adım Melek 62. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Benim Adım Melek son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

Benim Adım Melek 62. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Benim Adım Melek 62. son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/benim-adim-melek/benim-adim-melek-62-bolum-5213776



BENİM ADIM MELEK 62. BÖLÜM ÖZETİ

Alpay'a ulaşamayan Funda Adana'da duramaz ve Antep'e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda'nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır. Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem'i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay'ın izini sürmektedir. Halil'in olan bitende Kenan'ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir.



Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan'ın peşine düşer. Alpay'ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan'ın evine baskın verir. Halil Alpay'ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem'in Funda'nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne'yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

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Benim Adım Melek son bölüm izle! Funda Antep’e dönüyor
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