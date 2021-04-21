Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişi çekildi! Başrolün diziden ayrılmasının ardından ikinci bomba!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisinde geçtiğimiz haftalarda Mehdi rolüne hayat veren İbrahim Çelikkol'un yapımdan ayrılması medya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. İddiaya göre yapımda başrollerden bir kişinin diziye veda etmesinin ardından Acun Ilıcalı final kararı aldı. Dizinin Mayıs ayında ekranlara veda edeceği iddia edilirken aynı zamanda Survivor yarışmasının yapımın yerine ekranlara geleceği bildirildi.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
Sosyal medyada yer alan iddialar şöyle;
"Survivor haftada 6 günlük yayın hazırlığına başlıyor! Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda etme kararı almasından sonra kanalda Çarşamba günleri oluşacak yayın boşluğunun Survivor ile doldurulması bekleniyor. Böylece Mayıs ayı itibariyle Survivor Çarşamba günü de dahil olmak üzere haftada 6 gün ekranlara gelecek.."
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCULARI VE DİZİDEKİ ROLLERİ
Demet Özdemir (Zeynep) İbrahim Çelikkol (Mehdi) Ali Oğuz Şenol (Tolga) Engin Hepileri (Faruk) Sinan Demirer (Bayram) Kazım Sinan Demirer (Bayram) Nail Kırmızıgül (Ekrem) Naz Göktan (Emine) Nurşim Demir (Zeliha) Senan Kara (Nermin) Zeynep Kumral (Müjgan) Zuhal Gencer Erkaya (Sakine)