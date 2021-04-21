Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişi çekildi! Başrolün diziden ayrılmasının ardından ikinci bomba!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Sosyal medyada yer alan iddialar şöyle;

"Survivor haftada 6 günlük yayın hazırlığına başlıyor! Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda etme kararı almasından sonra kanalda Çarşamba günleri oluşacak yayın boşluğunun Survivor ile doldurulması bekleniyor. Böylece Mayıs ayı itibariyle Survivor Çarşamba günü de dahil olmak üzere haftada 6 gün ekranlara gelecek.."