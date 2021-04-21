Dün Survivor yarışmasında kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu!

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde noter onaylı 14. Hafta SMS oy sırlaması sonuçlarına göre en fazla SMS oyu alan yarışmacılar takımlarının SMS birincisi olarak seçildi. Buna göre gönüllüler takımından Steven, SMS birincisi olarak açıklandı. Ünlüler takımının SMS oylaması birincisi ise Sergen oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde yapılan oylamalar sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında seçilen eleme adayları şöyle;