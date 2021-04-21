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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:20 Son Güncelleme: 21.4.2021 09:20

Dün yarışmasında kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile 'dan elenen isim belli oldu!

Dün Survivor yarışmasında kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Her Salı olduğu gibi Tv8 ekranlarında geçtiğimiz akşam ’da elenen isim belli oldu. 2021 sezonunda yarışmacıların parkurdaki kıyasıya mücadelesi devam ederken ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler takımında iki kişi eleme potasında yer alırken bugün programın sıkı takipçileri sabah saatlerinden itibaren “’da kim elendi, kim gitti?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Yarışmanın 14. Hafta SMS oy sıralaması sonucuna göre bu hafta da bir kişi adaya veda etti. İşte Survivor’da kim elendi? Sorusunun yanıtı ve programda geçtiğimiz akşam yaşanan gelişmelerin detayları…

Survivor eleme gecesi geçtiğimiz akşam ekranlara taşındı. Her hafta Salı günü gerçekleşen ada konseyinde yine heyecan doruktaydı. Ünlüler ve gönüllüler takımı önceki günlerde kendi takımlarından bir ismi potaya sokmamak için yarışırken Dora ve İlayda elemeye çıkan isimlerden oldu. Hal böyleyken sabah saatlerinden bu yana Survivor'da kim elendi, kim gitti? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 20 Nisan 2021 Survivor'da elenen isim ve ada konseyine dair detaylar…

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021 son bölümde aylarca ailelerin uzakta psikolojik ve fiziksel zorluklar altında mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kendileri için oldukça önemli olan bir iletişim oyununda daha karşı karşıya geldi.

Ünlüler takımının sayıca üstünlük kurduğu iletişim oyununda 10. sayıya en önce ulaşan ünlüler takımı WhatsApp üzerinden sevdikleriyle görüşmeye hak kazandı.

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Nisan Salı günü ekranlara gelen 2021 son bölümde Cumhuriyeti'nde moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde noter onaylı 14. Hafta SMS oy sırlaması sonuçlarına göre en fazla SMS oyu alan yarışmacılar takımlarının SMS birincisi olarak seçildi. Buna göre gönüllüler takımından Steven, SMS birincisi olarak açıklandı. Ünlüler takımının SMS oylaması birincisi ise Sergen oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde yapılan oylamalar sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında seçilen eleme adayları şöyle;

  • DORA (Gönüllüler Takımı)
  • İLAYDA (Ünlüler Takımı)
  • REŞAT (Gönüllüler Takımı)
  • İSMAİL (Ünlüler Takımı)

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

ekranlarında 20 Nisan 2021 Salı günü moderatörlüğünde yapılan eleme konseyi gecesinde, halk oylaması sonucunda şekillenen 14. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az SMS oyunu alan yarışmacı Reşat oldu.

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Dün Survivor yarışmasında kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu!
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