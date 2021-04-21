Dün Survivor yarışmasında kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor eleme gecesi geçtiğimiz akşam ekranlara taşındı. Her hafta Salı günü gerçekleşen ada konseyinde yine heyecan doruktaydı. Ünlüler ve gönüllüler takımı önceki günlerde kendi takımlarından bir ismi potaya sokmamak için yarışırken Dora ve İlayda elemeye çıkan isimlerden oldu. Hal böyleyken sabah saatlerinden bu yana Survivor'da kim elendi, kim gitti? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 20 Nisan 2021 Survivor'da elenen isim ve ada konseyine dair detaylar…
SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021 son bölümde aylarca ailelerin uzakta psikolojik ve fiziksel zorluklar altında mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kendileri için oldukça önemli olan bir iletişim oyununda daha karşı karşıya geldi.
Ünlüler takımının sayıca üstünlük kurduğu iletişim oyununda 10. sayıya en önce ulaşan ünlüler takımı WhatsApp üzerinden sevdikleriyle görüşmeye hak kazandı.
20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde noter onaylı 14. Hafta SMS oy sırlaması sonuçlarına göre en fazla SMS oyu alan yarışmacılar takımlarının SMS birincisi olarak seçildi. Buna göre gönüllüler takımından Steven, SMS birincisi olarak açıklandı. Ünlüler takımının SMS oylaması birincisi ise Sergen oldu.
Survivor dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde yapılan oylamalar sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında seçilen eleme adayları şöyle;
TV8 ekranlarında 20 Nisan 2021 Salı günü Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyi gecesinde, halk oylaması sonucunda şekillenen 14. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az SMS oyunu alan yarışmacı Reşat oldu.