Kuruluş Osman 55.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey’in hamlesi dengeleri bozacak!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 55.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde dengeler değişecek, ortalık karışacak. Cerkutay'ın öldüğü fragmanda görülürken öte yandan Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey ile karşı karşıya gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur!''

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.