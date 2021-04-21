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Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:26

ölüyor mu? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

Televizyon ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana gelirken Cerkutay karakteri dikkat çekiyor. Dizide Çağrı Şensoy’un canlandırdığı karakterin bu haftaki yeni bölümde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına girerken Cerkutay’ın yaşam savaşı verdiği sahne şoke ediyor. İzleyiciler özellikle dizinin yayınlandığı akşam saatlerinde ölüyor mu, Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne gibi sorulara yanıt arayacak. Dizinin yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte sorusu da yanıt bulacak…

ATV ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinin 55.bölümünde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay karakteri damga vuracak. Yeni bölümde Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak? ölüyor mu, Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman 55.bölüm izleyiciyle buluşurken dizideki karakterlerden Cerkutay sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Kuruluş Osman ? Sorusuna yanıt aranırken yeni bölümde Söğüt harekatında kritik rol oynayan karakterin vurulması dikkat çekti. Cerkutay'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak...

Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.

Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYO

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

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