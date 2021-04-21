Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinin 55.bölümünde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay karakteri damga vuracak. Yeni bölümde Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak? Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu, Cerkutay kimdir, tarihteki yeri ne?
Kuruluş Osman 55.bölüm izleyiciyle buluşurken dizideki karakterlerden Cerkutay sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu? Sorusuna yanıt aranırken yeni bölümde Söğüt harekatında kritik rol oynayan karakterin vurulması dikkat çekti. Cerkutay'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak...
Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.
17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.
Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.
OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR
Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.
YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYO
Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.
MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR
Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.
CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?