Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda’da! Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kimdir?

TV8 ekranlarının en sevilen dizisi Kırmızı Oda, başarılı oyuncu kadrosunu Melisa Aslı Pamuk ile zenginleştiriyor. Bazı oyuncuların hikayesinin son bulması sebebiyle dizide birkaç bölümde bir oyuncular değişiyor. Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Manolya'nın hastası olarak diziye dahil olan Pamuk, bu haftanın en çok aranan isimlerinden biri oldu. Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'da çocukluk travmalarıyla baş etmekte güçlük çeken genç bir kadını canlandıracak. "Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kimdir?" sorusunun cevabı haberimizde!

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

14 Nisan 1991'de Hollanda Haarlem'de doğan Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK TÜRKİYE GÜZELİ Mİ?

Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK HANGİ DİZİDE OYNADI?

Melisa Aslı Pamuk oynadığı diziler Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Ulan İstanbul, Her Sevda Bir Veda, Kurt Seyit ve Şura, Yer Gök Aşk gibi sevilen dizilerde önemli rollerde yer aldı. Başrol oyuncusu olarak pek çok deneyimi bulunan yetenekli isim, Kara Sevda dizisindeki rolüyle ödüller aldı.